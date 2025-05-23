Лавров: Москва готова передать Киеву проект о мирном урегулировании на Украине после обмена пленными

Москва готова передать Киеву проект документа об урегулировании после обмена военнопленными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, которые приводит ТАСС, Москва сейчас активно работает над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий «достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании».

«Мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу «тысяча на тысячу», – подчеркнул Лавров.

Москва, Елена Володина

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