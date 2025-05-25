Аэропорты «Внуково» и Калуги вернулись к работе в обычном режиме

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах «Внуково» и Калуги. Аэровокзалы московского региона работают в штатном режиме, сообщает Росавиация.

«В аэропорту Внуково в 05:11 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Калуга (Грабцево) ограничения сняты в 05:50 мск», – говорится в сообщении.

За время действия ограничений аэропортов семь рейсов ушли на запасные аэродромы, из них четверо уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.

Москва, Елена Володина

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