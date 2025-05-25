Вертолет Путина попал в эпицентр атаки ВСУ

Вертолет президента РФ Владимира Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки украинских беспилотников в ходе посещения Курской области 20 мая. Об этом сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин, передает ТАСС.

По его словам, интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. «Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», – пояснил Дашкин в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что задача была выполнена, «атака беспилотников противника была отражена, все воздушные цели были уничтожены».

Напомним, что Путин был в Курской области 20 мая, впервые после ее полного освобождения от сил ВСУ. Президент встречался с главой региона Хинштейном, волонтерами, священниками, военнослужащими и посетил стройку Курской АЭС-2 в Курчатове.

Москва, Елена Васильева

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