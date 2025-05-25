Обмен пленными «1000 на 1000» завершен

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000», договоренность о которой была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле. Согласно отчету Минобороны, в Россию вернулись еще 303 бойца, это была третья партия размена. Столько же пленных получила и Украина.

Сейчас возвращенные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Напомним, что первый этап обмена состоялся в пятницу. В Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, которые попали в плен в рамках попытки Киева взять под контроль приграничную территорию. Взамен украинской стороне передали 270 бойцов ВСУ и 120 гражданских лиц. Накануне произошел второй этап – в Россию вернулись еще 307 военнослужащих, Киеву передали столько же.

Между тем, в прессе появились утечки по второму раунду российско-украинских переговоров. Согласно имеющейся информации, они снова могут пройти в Стамбуле, на этом настаивает российская сторона. Украина выступает за Ватикан, страны Запада выдвигают в качестве вариантов Ватикан и Женеву.

Москва, Елена Васильева

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