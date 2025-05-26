В Москве установилась жаркая погода

В московском регионе на текущей неделе ожидается жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя суточная температура превысит норму на 6-7°.

Во вторник и среду, 27-28 мая, без осадков. Ночью до 16…18°. Днем воздух прогреется до 27…29°.

В четверг, 29 мая, в дневное время возможен небольшой дождь, а температура может подняться до 30°. При этом местами вероятен порывистый ветер до 17 метров в секунду.

В пятницу, 30 мая, ожидается похожая погода, но преимущественно без осадков. В субботу, 31 мая, прогнозируется кратковременный дождь. Ночью 12...17°. Днем 21...26°.

Москва, Елена Володина

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