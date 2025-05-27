США в курсе режима применения Киевом дальнобойного оружия – Кремль

США не могут не знать об отмене ограничений на дальность применения поставляемого Украине европейского оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дело в том, что в любом европейском оружии есть запчасти американского производства. По правилам ВТС любая страна должна давать разрешение на использование французской ракеты, в которой воткнута американская микросхема», – пояснил представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

«Ну, в целом да, конечно», – ответил Песков на вопрос о том, что американцы не могут не знать о режиме применения европейского оружия.

Накануне стало известно, что ряд европейских государств отменили ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия. Россия в экстренном порядке созвала заседание Совета безопасности ООН.

Москва, Елена Володина

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