Все решит фронт: итоги голосования о перспективах мирного урегулирования на Украине

Более половины участников опроса о перспективах мирного урегулирования на Украине считают, что в конечном итоге все решит ситуация на фронтах специальной военной операции. Об этом свидетельствуют итоги голосования на сайте РИА «Новый День».

Отвечая на вопрос, реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине, 51,97% респондентов высказали мнение: все решит фронт. Еще 20,34% опрошенных высказывают сомнения, что конфликт удастся остановить, поскольку Запад и США опять попытаются продавить выгодные для себя условия.

В то же время 13,21% участников голосования предположили, что Киев сорвет мирные переговоры. При этом 11,5% респондентов уверены, что Россия способна отстоять свои интересы не только на поле боя.

Комментируя возможные варианты разрешения конфликта, некоторые читатели РИА «Новый День» высказали мнение, что надо «бить фашистов до конца». «Украины как государства не должно быть. Тогда будет спокойно за наших детей, в будущем. Иначе опять война», – прокомментировал один из респондентов.

«Мирное урегулирование невозможно. Трамп будет давить на Россию бесконечно. Он уже командует как будто он президент над всем миром. Только Победа над врагом», – считает другой участник голосования.

Некоторые считают, что «мирное решение конфликта станет самым верным способом переговорного дела и решением задачи мира и спокойствия граждан, перевес и значимые перспективы найдутся в решении самой проблемы».

В целом читатели РИА «Новый День» сходятся во мнении, что «мирное урегулирование должно быть обязательно, но только на условиях России».

Голосование на сайте РИА «Новый День» проводилось с 26 марта по 28 мая 2025 года. В опросе приняли участие 939 респондентов.

Москва, редакция РИА «Новый День»

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