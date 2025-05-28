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Среда, 28 мая 2025, 20:36 мск

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Москва предложила Киеву встретиться 2 июня в Стамбуле

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимира Мединского готова 2 июня в Стамбуле представить Киеву меморандум, в котором изложена позиция Москвы по всем ключевым вопросам мирного урегулирования. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона подготовила документ, отражающий подходы к надежному преодолению первопричин конфликта. Делегация готова представить этот меморандум украинским представителям и предоставить необходимые разъяснения в ходе второго раунда прямых переговоров, намеченного на понедельник, 2 июня, в Стамбуле, передает ТАСС.

Кроме того, Лавров поблагодарил Турцию за предоставление площадки для переговоров, напомнив, что глава турецкого МИД Хакан Фидан подтвердил эту инициативу в ходе недавнего визита в Москву.

Глава МИД России выразил надежду, что все стороны, действительно заинтересованные в продвижении мирного процесса, окажут поддержку возобновлению российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Москва, Елена Володина

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Метки / Украина

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