В Москве готовится реставрация мавзолея Ленина

Министерство культуры РФ заключило контракт на проведение противоаварийных и реставрационных работ в мавзолее Ленина на Красной площади в Москве. Контракт на 19,6 млн рублей заключен с ГК «ЕКС».

Согласно акту экспертизы, которая была проведена в 2024 году, было установлено смещение наружных облицовочных плит, биопоражения на стенах и плитах покрытия из-за недостаточной вентиляции, а также подвижки конструкций каркаса, отмечает РИА «Новости».

«В целом техническое состояние здания памятника оценивается как ограниченно работоспособное, однако состояние кирпичных частей стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси «Г» оценивается как аварийное», – говорится в акте экспертизы.

Срок исполнения контракта на противоаварийные и реставрационные работы – 19 июня 2027 года.

Москва, Елена Володина

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