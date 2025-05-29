В Москве ожидаются дожди: на выходных станет прохладнее

В ближайшие дни в московском регионе изменится характер погоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, появятся более плотные облака, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, на фоне чего температура воздуха понизится до уровня обычных климатических значений.

Как отмечают синоптики, погода начнет меняться в пятницу, 30 мая. Ночью по области местами возможен небольшой дождь. В Москве ожидается 14...16°, по области 12...17°. Днем местами вероятен небольшой дождь при температуре до 28°.

В субботу, 31 мая, вновь прогнозируются кратковременные дожди. Ночью воздух остынет до 16…17°. Днем возможна гроза с порывистым ветром до 15 метров в секунду при температуре до 27°.

В воскресенье, 1 июня, местами снова вероятен кратковременный дождь. Ночью в Москве 12...14°, по области 10...15°. Днем в столице 22...24°, в Подмосковье 20...25°.

В начале новой недели ожидается похожая погода.

Москва, Елена Володина

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