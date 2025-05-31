российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 31 мая 2025, 06:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Мошенники заставили пенсионерку продать квартиру в Москве

Телефонные мошенники почти месяц названивали пенсионерке в Москве, в результате заставив ее продать квартиру и отдать им все сбережения, ущерб составил 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника, телефонные мошенники звонили пенсионерке в течение месяца и по типичной схеме представлялись сотрудниками «Госуслуг», ФСБ.

Злоумышленники убедили пенсионерку, что все ее сбережения в опасности, а для их сохранения нужно передать их «в безопасное место», а квартиру продать. Женщина доверилась и продала свое жилье, а после часть денег передала курьеру мошенников, остальное перевела на их банковские счета. Ущерб составил 30 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,