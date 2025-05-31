Мошенники заставили пенсионерку продать квартиру в Москве

Телефонные мошенники почти месяц названивали пенсионерке в Москве, в результате заставив ее продать квартиру и отдать им все сбережения, ущерб составил 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника, телефонные мошенники звонили пенсионерке в течение месяца и по типичной схеме представлялись сотрудниками «Госуслуг», ФСБ.

Злоумышленники убедили пенсионерку, что все ее сбережения в опасности, а для их сохранения нужно передать их «в безопасное место», а квартиру продать. Женщина доверилась и продала свое жилье, а после часть денег передала курьеру мошенников, остальное перевела на их банковские счета. Ущерб составил 30 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Москва, Елена Васильева

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