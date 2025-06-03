российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 июня 2025, 18:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В ЕС рассчитывают раскачать ситуацию в России

В Брюсселе не отказываются от планов вмешательства во внутренние дела России и попыток раскачать ситуацию в стране. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. По его выражению, это делается «с помощью самых гнусных персонажей» из так называемой «российской оппозиции».

Парламентарий обратил внимание, в Европарламенте анонсировали на текущей неделе дискуссию с кучкой беглых предателей по вопросу «поддержки ЕС продемократических сил в России». «Уже не первую: они стали регулярными с прошлого года. Равно как и всевозможные антироссийские конференции и форумы с примерно тем же набором участников, постоянно проходящие в различных странах Евросоюза», – отметил он.

«На Западе по-прежнему готовы вкладывать немалые средства в финансовую подпитку тех, кто открыто поддерживает террористические акты киевского нацистского режима, регулярно донатит ВСУ и призывает к введению санкций против нашей страны. В России у такой «оппозиции» сторонников нет, зато есть все шансы получить заслуженное и неизбежное уголовное наказание за свое предательство», – подчеркнул Пискарев.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Европа

Стармер объявил о начале подготовки Великобритании к войне / В Италии началось извержение самого высокого действующего вулкана в Европе / Доходы Евросоюза от экспорта алмазов упали до минимума / Евросоюз на пути к самоуничтожению – премьер-министр Словакии / Москве есть чем ответить на снятие Западом ограничений по дальнобойным ударам по России – Шойгу / Запад пытается затянуть конфликт на Украине – Совбез Белоруссии / В Нидерландах военные не могут расширить склад боеприпасов из-за барсуков / В Швейцарии ледник снес целую деревню

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Госдума, Европа,