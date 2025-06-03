В Брюсселе не отказываются от планов вмешательства во внутренние дела России и попыток раскачать ситуацию в стране. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. По его выражению, это делается «с помощью самых гнусных персонажей» из так называемой «российской оппозиции».

Парламентарий обратил внимание, в Европарламенте анонсировали на текущей неделе дискуссию с кучкой беглых предателей по вопросу «поддержки ЕС продемократических сил в России». «Уже не первую: они стали регулярными с прошлого года. Равно как и всевозможные антироссийские конференции и форумы с примерно тем же набором участников, постоянно проходящие в различных странах Евросоюза», – отметил он.

«На Западе по-прежнему готовы вкладывать немалые средства в финансовую подпитку тех, кто открыто поддерживает террористические акты киевского нацистского режима, регулярно донатит ВСУ и призывает к введению санкций против нашей страны. В России у такой «оппозиции» сторонников нет, зато есть все шансы получить заслуженное и неизбежное уголовное наказание за свое предательство», – подчеркнул Пискарев.

Москва, Елена Володина

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