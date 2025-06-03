СК расценил подрывы железной дороги в Брянской и Курской областях как теракты

Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, которые произошло с 31 мая по 1 июня, квалифицированы следствием как террористические акты (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан. В результате террористических актов 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети», – подчеркнула она.

Петренко отметила, что сотрудниками СК проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства. Допрошены свидетели, потерпевшие, сотрудники компании ОАО «РЖД».

Москва, Елена Володина

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