Суд запретил деятельность в России разработчика популярный игры World of Tanks

Таганский суд Москвы по иску Генпрокуратуры запретил деятельность разработчика популярный игры World of Tanks в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Согласно решению суда, Виктор Кислый и Малин Хатажев входят в экстремистское объединение, в составе которого осуществляют противоправную деятельность.

Также суд обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале общества «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси», ООО «Леста Геймс Москва».

Москва, Елена Володина

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