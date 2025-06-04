Киев пытался сорвать переговоры в Стамбуле с помощью терактов – Путин

Теракты с подрывом железнодорожных путей в Брянской и Курской областях были направлены на срыв переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.

«Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса», – констатировал глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, «удар наносился по гражданскому населению намеренно».

«Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов», – подчеркнул Путин.

«Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это, безусловно, террористический акт, и решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне», – сказал президент.

Напомним, в результате терактов семь человек погибли и еще более 100 – получили ранения.

Москва, Елена Володина

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