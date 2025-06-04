Москва выразила Японии решительный протест в связи со стрельбами вблизи границы РФ

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест в связи с проведением 23 мая в открытом море в 18,5 км к северо-востоку от мыса Сирэтоко (о.Хоккайдо) тренировочных стрельб с участием патрульного катера «Кавагири».

В российском ведомстве обратили внимание, что военные маневры проводились без заблаговременного оповещения для иностранных кораблей и судов.

«Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан и являются категорически неприемлемыми», – говорится в заявлении МИД России.

В ноте также изложено требование к японской стороне надлежащим образом разъяснить суть произошедшего и принять исчерпывающие меры, чтобы аналогичные инциденты не повторялись впредь.

В то же время прошла встреча заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко с послом Японии в Москве Акирой Муто.

«Обсуждался ряд вопросов, касающихся текущего состояния российско-японских связей. В очередной раз с российской стороны было заявлено, что целенаправленными усилиями официального Токио отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня», – подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Было подчеркнуто, что путь к возобновлению межгосударственного диалога откроет только подтвержденный практическими действиями отказ Правительства Японии от враждебного курса, реализуемого в русле «западной» солидарности в связи с ситуацией вокруг Украины», – уточнили в МИД России.

Москва, Елена Володина

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