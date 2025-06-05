Выходные в Москве ожидаются жаркими и с грозой

В московском регионе в ближайшие дни ожидается жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, местами возможны кратковременные дожди с грозой.
Так, в пятницу, 6 июня, ночью по области местами гроза. В Москве 10...12°, по области 10...15°. Днем также возможна гроза. При этом воздух прогреется до 27°.
В субботу и воскресенье, 7 июня, снова вероятен местами кратковременный дождь, гроза. Ночью до 17°, днем – до 30°. Ветер южной четверти 5-10 м/с.
Синоптики ожидают, что жара отступит во вторник, 10 июня. В этот день местами возможен кратковременный дождь. Ночью 12...17°, днем 18...23°.
Москва, Елена Володина
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