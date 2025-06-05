Конструктивные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись накануне, вызвали панику на Западе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ. Именно такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают их привычную схему работы, основанную на лжи и конфронтации», – констатировал Дмитриев в своем телеграм-канале.

По его оценке, любая перспектива диалога и сотрудничества воспринимается Западом как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности.

«Важно отметить, что именно сотрудничество, а не конфронтация служит настоящим интересам большинства стран мира и способствует укреплению глобальной безопасности», – заключил спецпредставитель главы российского государства.

Москва, Елена Володина

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