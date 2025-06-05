российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 июня 2025, 19:20 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Запад запаниковал после вчерашнего разговора Путина и Трампа

Фото: ec.europa.eu

Конструктивные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись накануне, вызвали панику на Западе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ. Именно такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают их привычную схему работы, основанную на лжи и конфронтации», – констатировал Дмитриев в своем телеграм-канале.

По его оценке, любая перспектива диалога и сотрудничества воспринимается Западом как прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности.

«Важно отметить, что именно сотрудничество, а не конфронтация служит настоящим интересам большинства стран мира и способствует укреплению глобальной безопасности», – заключил спецпредставитель главы российского государства.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Европа

Орбан: Европа хочет нанести превентивный удар по России / Великобритания в десять раз увеличит поставки боевых дронов Украине / В Норвегии заявили о финансовой катастрофе из-за чемпионата по лыжным видам спорта / НАТО призывает ЕС усилить ПВО из-за России / Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС / В ЕС рассчитывают раскачать ситуацию в России / Стармер объявил о начале подготовки Великобритании к войне / В Италии началось извержение самого высокого действующего вулкана в Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,