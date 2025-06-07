Захарова: киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые

Киевский режим исповедует человеконенавистническую идеологию, ему не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение украинской стороны перенести приемку тел военнослужащих ВСУ и обмен военнопленными.

«Киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые. Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», – подчеркнула дипломат.

Напомним, что сегодня украинская сторона по неизвестным причинам остановила на неопределенный срок выполнение стамбульских соглашений и отказалась проводить обмен пленными и прием тел погибших служащих ВСУ.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский призвал украинскую сторону проявить человечность и принять накануне Троицы тела погибших, чтоб по-человечки их похоронить.

Рефрижераторы с трупами всушников стоят у границы с Украиной в Брянской области.

В Минобороны России заявили, что рассчитывают на скорое возобновление с украинской стороной и возобновление процесса обмена пленными, а решение вопроса по приемке тел погибших всушников.

Москва, Елена Васильева

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