В Москве ожидается похолодание

Со вторника, 10 июня, в московском регионе ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха опустится на 7-8 градусов и будет немного отставать от нормы.

Во вторник возможен местами небольшой дождь. Ночью в Москве 10...12°, по области 9...14°. Днем в столице 19...21°, в Подмосковье 18...23°.

В среду, 11 июня, ночью в Москве до 10°, по области до 11°. Днем местами вероятен небольшой дождь. В столице 20...22°, в Подмосковье 18...23°.

В четверг, 12 июня, местами вновь прогнозируется небольшой дождь. Ночью в Москве 11...13°, по области 9...14°. Днем в столице 20...22°, в Подмосковье 18...23°.

В пятницу и субботу, 13 и 15 июня, опять ожидается дождь. Ночью 9...14°. Днем 15...20°.

Москва, Елена Володина

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