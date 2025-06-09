Марко Николич неожиданно ушел в отставку с поста главного тренера ФК ЦСКА

Марко Николич ушел в отставку с поста главного тренера московского ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба «армейского» футбольного клуба.

«Марко принял решение покинуть клуб, в ближайшее время контракт будет выкуплен», – говорится в сообщении.

45-летний Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России и стала бронзовым призером чемпионата России.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поблагодарил Николича за работу и дал понять, что его решение было неожиданным.

«Мы верили, что наш проект долгосрочен, и медали не являются его конечной точкой. Наше общение всегда было предельно откровенным и доверительным, а поддержка у тренера исключительно стопроцентная. Не хочется лукавить и говорить, что мы были готовы к такому сценарию», – говорится в его заявлении.

Москва, Елена Володина

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