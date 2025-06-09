В центре Москвы готовятся ограничить движение транспорта

Накануне Дня России в центре Москвы планируется перекрыть движение в связи с праздничным концертом. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

«11 июня с 07:00 до 23:00 будет закрыто движение на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади», – уточнил дептранс.

При этом, как отмечается, припарковаться на этих улицах с полуночи 11 июня до окончания концерта будет также нельзя. С полуночи 10 июня будет запрещена парковка на Фрунзенской набережной.

Москва, Елена Володина

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