Суд в Москве штрафовал Apple и WhatsApp

Таганский суд Москвы признал компанию Apple Distribution International виновной в пропаганде экстремистского и запрещенного в России движения ЛГБТ.

Apple признана виновной по двум протоколам, составленным по статье 6.21 КоАП, штрафа на общую сумму в размере 6 млн рублей, уточняет «Интерфакс».

Также за отказ удалить запрещенный контент (ч.2 ст.13.41 КоАП) на 3,5 млн рублей оштрафован мессенджер WhatsApp. Претензии к сервису связаны с распространением в чатах мессенджера информации о продаже алкоголя.

Москва, Анастасия Смирнова

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