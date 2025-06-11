Праздничные выходные в Москве будут дождливыми

В ближайшие дни в Москве установится дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, дневная температура воздуха не превысит 23°.

В четверг, 12 июня, ночью воздух остынет в Москве 9...11°, по области 6...11°. Днем облачно местами небольшой дождь. В столице 21...23°, в Подмосковье 18...23°.

В пятницу, 13 июня, вновь ожидаются дожди, в отдельных районах гроза с порывистым ветром до 15 метров в секунду. Ночью в Москве 12...14°, по области 9...14°. Днем до 21°.

В субботу, 14 июня, вероятен дождь, местами сильный. Ночью в Москве 11...13°, по области 8...13°. Днем возможна гроза с порывистым ветром до 17 метров в секунду при максимальной температуре до 17-18°.

В воскресенье, 15 июня, также прогнозируется дождь. Ночью 8...13°. Днем 17...22°.

Москва, Анастасия Смирнова

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