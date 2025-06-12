В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, ожидаются сильный ветер и гроза.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, со второй половины дня 13 июня до 10:00 часов 14 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15-17 м/с», – уточнили в ведомстве.

Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть бдительными в период ненастья – парковать автомобиль вдали от деревьев, не оставлять детей без присмотра, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Москва, Анастасия Смирнова

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