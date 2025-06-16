США взяли паузу в дипломатических консультациях с Россией

Вашингтон взял паузу в переговорах с Москвой по нормализации работы дипломатических представительств обоих государств. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению «раздражителей» в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков», – говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

«Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

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