российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 июня 2025, 18:39 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

США взяли паузу в дипломатических консультациях с Россией

Вашингтон взял паузу в переговорах с Москвой по нормализации работы дипломатических представительств обоих государств. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению «раздражителей» в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков», – говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

«Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / США

В США усилят меры по депортации нелегальных мигрантов / Это «злодеяние» и «особый цинизм»: МИД России выразил крайнюю обеспокоенность атакой Израиля на Иран / «Пока не поздно...» Трамп выступил с призывом к Ирану заключить сделку по ядерной проблеме / Посол РФ в США вручил верительные грамоты Трампу / Госдеп США опубликовал поздравление с Днем России / Трамп продлил санкции против Белоруссии / Трамп рассказал о прекрасных отношениях с Путиным / Трамп объявил о готовности торгового соглашения с Китаем

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, США,