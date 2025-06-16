В Москве во второй половине недели снова похолодает

Погода в московском регионе сохранит неустойчивый характер. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во второй половине недели вновь начнется похолодание.

Во вторник, 17 июня, днем местами ожидается кратковременный дождь, по области местами гроза. В Москве 22...24°. В Подмосковье 20...25°.

В среду, 18 июня, прогнозируется кратковременный дождь. Ночью в Москве 13...15°, по области 10...15°. Днем в столице воздух прогреется до 20...22°, в Подмосковье – 18...23°.

В четверг, 19 июня, также вероятен кратковременный дождь. Ночью в Москве 12...14°, по области 10...15°. Днем местами гроза с порывистым ветром до 15 метров в секунду. В столице 17...19°. В Подмосковье 15...20°.

В пятницу, 20 июня, вновь ожидается дождь. Ночью 7...12°. Днем 13...18°. В субботу, 21 июня, небольшой дождь. Ночью 6...11°. Днем 14...19°.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube