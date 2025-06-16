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Понедельник, 16 июня 2025, 18:39 мск

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МВД опровергло данные о разработке нового дизайна паспорта гражданина РФ

Новый дизайн паспорта гражданина РФ не разрабатывается. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В СМИ и Telegram-каналах опубликована информация о новом дизайне паспорта гражданина Российской Федерации. В этой связи разъясняем, что указанные сообщения не соответствуют действительности», – подчеркнула она.

По ее словам, ни МВД, ни другие федеральные органы новый вид паспорта не разрабатывали, подобных законодательных инициатив нет.

«Вместе с тем министерством в рамках текущей работы прорабатываются вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты», – добавила представитель МВД РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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