МВД опровергло данные о разработке нового дизайна паспорта гражданина РФ

Новый дизайн паспорта гражданина РФ не разрабатывается. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В СМИ и Telegram-каналах опубликована информация о новом дизайне паспорта гражданина Российской Федерации. В этой связи разъясняем, что указанные сообщения не соответствуют действительности», – подчеркнула она.
По ее словам, ни МВД, ни другие федеральные органы новый вид паспорта не разрабатывали, подобных законодательных инициатив нет.
«Вместе с тем министерством в рамках текущей работы прорабатываются вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты», – добавила представитель МВД РФ.
Москва, Анастасия Смирнова
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