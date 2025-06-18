Киберполиция предупредила россиян о фальшивых сайтах «помощи жертвам мошенников»

В Интернете выявлен фишинговый ресурс, который действует под видом «помощи» жертвам мошенников. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

На фальшивом ресурсе заверяют, что помогают тем, кто столкнулся с обманом или его попыткой, призывают обратиться за помощью, чтобы вернуть потерянные из-за обмана деньги.

Подобные ресурсы – классический пример фишинга для обмана граждан под предлогом помощи жертвам мошенников. В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют свой стандартный прием – присваивают несуществующей организации громкое название, например «Инициатива Центра цифровой безопасности». В подобных ресурсах для правдоподобности зачастую есть ссылки на известные организации, положительные отзывы, однако стоит обратить внимание на отсутствие контактов и возможности самому оставить обратную связь.

Москва, Анастасия Смирнова

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