Прямое авиасообщение между Россией и США может быть восстановлено уже в этом году

Прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, существует очень большой интерес, в том числе с американской стороны, к возобновлению прямых перелетов в Россию. «Идут очень прагматические, прямые дискуссии. Мы надеемся, что в этом году этот вопрос может быть положительно решен», – сказал Дмитриев в эфире канала «Россия 1».

Спецпредставитель главы государства уточнил, что одним из хабов для таких перелетов может стать Санкт-Петербург. «Самолеты могут летать, обходя Европу, которая остается со своей крайне враждебной позицией по отношению к России», – пояснил он.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

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