Будет лить как из ведра: в Москве ожидается трехдневный дождь

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, ожидаются сильные осадки.

«В ближайший час с сохранением до 12 часов дня 19 июня местами в г. Москве ожидаются гроза, ливни, очень сильный дождь», – уточнили в ведомстве.

В то же время коммунальные службы Москвы готовятся к трехдневному проливному дождю. «Согласно данным синоптиков, в течение трех дней – со среды, 18 июня, по пятницу, 20 июня, включительно – выпадет две трети месячной нормы осадков. Местами возможны гроза, сильные порывы ветра до 15 метров в секунду», – уточнили в комплексе городского хозяйства столицы.

Москва, Анастасия Смирнова

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