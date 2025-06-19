«Несуразность»: МИД России ждет извинений от Рима за предложение нанести удар по Кремлю

Москва ожидает официальных извинений от Рима за заявление представителя государственной итальянской телекомпании RAI с призывом нанести удар по Кремлю. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Как минимум мы ожидаем официальных извинений от руководства телерадиокомпании RAI, но мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии – такая разнузданность и такая вседозволенность», – подчеркнула Захарова, слова которой цитирует РИА «Новости».

Провокационное заявление прозвучало на прошлой неделе. В частности, директор по институциональным связям итальянской государственной телекомпании RAI Марко Фриттелла прокомментировал пост в соцсети Х, где говорилось о якобы одновременном присутствии в Москве президента РФ Владимира Путина, экс-президента Сирии Башара Асада и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Фриттелла написал, что «достаточно было бы одной точной ракеты». Впоследствии он удалил свой комментарий.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

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