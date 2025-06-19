Завершение войны с Россией и снижение уровня эскалации в украинском обществе приведет к падению киевского режима. Об этом говорится в сообщении МИД РФ с комментарием об очередном докладе о ситуации с правами человека на Украине.

«Применение широкого спектра репрессивных мер в отношении значительного числа населения необходимо Киеву как единственный и наиболее верный способ сохранить власть. Для него важно продолжение войны, поддержание высокого градуса эскалации в обществе и перенаправление внимания к внешнему противоборству. Прекращение всего этого и установление мира приведет к падению киевского режима», – подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД России также обратил внимание, что «нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию», совершая многочисленные преступления в отношении российских мирных граждан.

«МИД России неоднократно подчеркивал, что именно услужливая готовность нынешнего украинского руководства в ущерб интересам своего народа двигать страну по пути саморазрушения, создавая из нее русофобский проект «анти-Россия», и является той причиной, по которой иностранные кураторы закрывают глаза на неонацистскую сущность киевского режима и его многочисленные преступления и содействуют выведению его из-под контроля международных мониторинговых механизмов по правам человека. История знает немало подобных примеров потворствования Запада откровенно расистским и нацистским режимам. Если проводить аналогии с событиями Второй мировой войны, то станет очевидно, что подобная безнаказанность не будет длиться долго», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Анастасия Смирнова

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