Правительство скорректировало границы территориального моря на Балтике

Правительство РФ скорректировало границы территориального моря России на Балтике. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает «Российская газета».

Документ признает недействительным принятый 15 января 1985 года перечень географических координат точек, которые определяют исходные линии для измерения ширины территориального моря РФ в Балтийском море.

В новом перечне заданы новые координаты восьми островов, а также берега к северу от устья реки Нарва.

«Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, <...> образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша», – отмечается в постановлении.

Напомним, с предложением уточнить положение исходных линий ранее выступило Минобороны РФ. В ведомстве сочли, что они не имели продолжения и не замыкались на российскую территорию, что не позволяло определить внешнюю границу внутренних морских вод.

Прежние координаты точек, которые были определены по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленным по материалам работ середины прошлого века, не соответствовали современной обстановке, пояснили в МО.

Москва, Елена Васильева

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