Астрономическое лето в Москве начнется с прохладной и дождливой погоды

Астрономическое лето в субботу, 21 июня, в Москве начнется с прохладной погоды. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра России, будет дождливо.

Как отмечают синоптики, значения средней суточной температуры воздуха в выходные будут ниже нормы примерно на 4 градуса. После прохладных ночей днем будет всего лишь 14…19° на фоне дождей.

Заметное потепление ожидается во вторник, 24 июня. В дневное время прогнозируется до 23°.

Москва, Анастасия Смирнова

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