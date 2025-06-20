Астрономическое лето в Москве начнется с прохладной и дождливой погоды

Астрономическое лето в субботу, 21 июня, в Москве начнется с прохладной погоды. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра России, будет дождливо.
Как отмечают синоптики, значения средней суточной температуры воздуха в выходные будут ниже нормы примерно на 4 градуса. После прохладных ночей днем будет всего лишь 14…19° на фоне дождей.
Заметное потепление ожидается во вторник, 24 июня. В дневное время прогнозируется до 23°.
Москва, Анастасия Смирнова
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