ФК ЦСКА сообщил о назначении главного тренера

Швейцарский специалист Фабио Челестини стал главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба «армейцев».

Соглашение со специалистом подписано по схеме «2+1».

«В прошедшем сезоне Фабио Челестини вместе с «Базелем» завоевал золотые медали в чемпионате Швейцарии, вернув команде титул, которого не было с 2017 года. Также под его руководством в этом же сезоне был выигран Кубок страны», – отмечается в сообщении пресс-служба клуба.

Ранее неожиданно пост главного тренера ЦСКА покинул серб Марко Николич, возглавлявший клуб с лета 2024 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка России и завоевала бронзовые медали чемпионата страны.

Москва, Анастасия Смирнова

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