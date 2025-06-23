В Москве сохранится дождливая и прохладная погода

Новая неделя в московском регионе вновь будет прохладной и дождливой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры будут ниже климатической нормы примерно на 3°.

Во вторник, 24 июня, ночью в Москве 7...9°, по области 5...10°. Днем возможен кратковременный дождь и порывистый ветер до 15 метров в секунду. В столице и Подмосковье воздух прогреется до 23°.

В среду, 25 июня, ночью местами небольшой дождь и до 13°. Днем опять вероятны осадки. Москве 18...20°, по области 16...21° с порывистым ветром до 15 м/с.

В четверг и пятницу, 26 и 27 июня, опять ожидается кратковременный дождь. Ночью до 13°. Днем в Москве 17...19°, по области 15...20°.

В субботу, 28 июня, местами вероятен небольшой дождь. Ночью 6...11°. Днем 15...20°.

Москва, Анастасия Смирнова

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