На выходных воздух в Москве прогреется выше 20 градусов

В ближайшие дни в московском регионе температура продолжит отставать от климатической нормы. Тем не менее, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные воздух прогреется до отметок выше 20°.

В пятницу, 27 июня, ночью местами возможен небольшой дождь. В Москве 10...12°, по области 8...13°. Днем преимущественно без осадков. В столице ожидается до 18°, в Подмосковье – до 19°.

В субботу, 28 июня, осадки не прогнозируются. Ночью до 9°. Днем до 22°. В воскресенье, 29 июня, ночью до 10°. Днем вероятен небольшой дождь. В Москве потеплеет до 23°, по области – до 24°.

В начале новой недели ожидаются осадки. В дневное время температура воздуха будет колебаться около 20°.

Москва, Анастасия Смирнова

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