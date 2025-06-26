Суд в Подмосковье арестовал мужчину, который швырнул на пол ребенка в «Шереметьево»

Мужчина, который с силой швырнул на пол 2-летнего ребенка в аэропорту «Шереметьево», арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

Предполагается, что мужчина останется под арестом, как минимум, до 25 августа. В ведомстве также уточнили, что обвиняемый в ходе допроса признал вину и раскаялся в содеянном.

«По делу назначен ряд экспертиз, в том числе химическая, техническая и судебно-медицинская. Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы для определения вменяемости обвиняемого», – отметили в СК.

ЧП произошло вечером 23 июня в зоне выдачи багажа терминала С аэропорта «Шереметьево». Мужчина подошел к чужому 2-летнему мальчику, взял его на руки, а затем с силой кинул ребенка на пол. Ребенок ударился головой и потерял сознание.

Следователи установили, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Москва, Анастасия Смирнова

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