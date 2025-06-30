В Москве сохранится неустойчивая дождливая погода

В московском регионе сохранится неустойчивая погода с колебаниями температуры воздуха и осадками. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, после короткого потепления в середине недели в выходные вновь будет прохладно.

Во вторник, 1 июля, ожидается дождь. Температура ночью в Москве 10...12°, по области 8...13°. Днем в столице ожидается 15...17°, в Подмосковье 13...18°. При этом возможен порывистый ветер до 16 метров в секунду.

В среду, 2 июля, вновь возможны осадки. Ночью до 13°. Днем в Москве воздух прогреется до 19...21°, по области – до 16...21° при порывистом ветре до 15 м/с.

В четверг и пятницу, 3 и 4 июля, также вероятны осадки. В темное время суток – до 15°. Днем – до 26-27°. Не исключен порывистый ветер.

В субботу, 5 июля, прогнозируется кратковременный дождь. Ночью 10...15°. Днем 16...21°.

Москва, Анастасия Смирнова

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