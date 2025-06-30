МИД России вызвал посла Азербайджана

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев вызван в МИД России. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В связи недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской Республики», – сказала Захарова.

Ранее представитель МИД России высказывала обеспокоенность ситуацией с российскими журналистами, которые не могли выйти на связь. В азербайджанской прессе появились сообщения, что Баку задержал сотрудников издания Sputnik (входит в российский медиахолдинг «Россия Сегодня») по обвинению в шпионаже.

Москва, Анастасия Смирнова

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