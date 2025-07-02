В 2026 году пять самолетов «Байкал» отдадут перевозчику – Алиханов

Первые пять легких многоцелевых самолетов «Байкал» будут переданы перевозчику в конце 2026 года. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Воздушные суда получит авиакомпания «Аврора».

Напомним, самолет «Байкал» должен сменить устаревший Ан-2 («кукурузник»). В мае вице-премьер Юрий Трутнев сообщил в Госдуме в рамках правительственного часа, что работа над самолетом зашла в тупик. После этого глава Минфина Антон Силуанов сообщил что работа над «Байкалом» продолжается, и для этого выделяются нужные средства. Он пообещал, что самолет будет введен в эксплуатацию в сроки, заложенные в планах.

Разработчик стоимость создаваемого воздушного судна в пределах 340 млн рублей, напоминает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

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