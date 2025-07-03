Москвичей в выходные ждет прохладная погода

В предстоящие выходные в московском регионе вновь ожидается прохладная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, понижение температуры станет кратковременным – в начале следующей недели жителей столицы ждет жара.

В пятницу, 4 июля, по территории Московской области с запада на восток проследует атмосферный фронт. Ночью местами вероятен слабый дождь. В Москве 14...16°, в центре города 17...19°, по области 12...17°. Днем возможен кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в столице прогреется до 27°, в Подмосковье до 29°. При этом местами возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В субботу, 5 июля, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 11...13°, по области 9...14°. Днем ожидается до 21°. В воскресенье, 6 июля, ожидается похожая погода, но при этом возможны осадки.

В понедельник, 7 июля, местами прогнозируется небольшой дождь. Днем в столичном регионе потеплеет до 27°. Во вторник, 8 июля, ожидается до 30°. В этот день также не исключен дождь.

Москва, Анастасия Смирнова

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