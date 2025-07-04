Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья лишен гражданства РФ

Руководитель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области России Эльшан Ибрагимов лишен гражданства РФ. Предполагается, что в ближайшее время он будет выдворен на родину.
По данным телекомпании «Царьград», Ибрагимов был задержан накануне за нарушение правил пребывания в России.
Глава подмосковной азербайджанской диаспоры подтвердил каналу факт лишения его российского гражданства. По его словам, пока он находится в России, но скоро отправится на родину. От вопроса о причинах лишения гражданства он пока уклонился.
Москва, Анастасия Смирнова
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