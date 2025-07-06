МЧС: в Москве ожидается сильная жара

В Москве объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в период с 7 по 10 июля в дневные часы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…33°.

В связи с жаркой погодой в МЧС рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнём. Будьте внимательны и осторожны!» – советуют спасатели.

Москва, Анастасия Смирнова

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