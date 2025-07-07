Путин назначил о.и. министра транспорта России Андрея Никитина

Презент России назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта страны. Это произошло в ходе личной встречи.
Напомним, утром 7 июня от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт. Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область.
Теперь председатель правительства РФ должен внести кандидатуру на пост главы Минтранса в Госдуму. Депутаты ее рассмотрят и утвердят или отклонят. Если кандидатура будет утверждена, президент подпишет указ о назначении министром, напоминает ТАСС.
Москва, Елена Васильева
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