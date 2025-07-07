В Москву пришла сильная жара с грозами

В ближайшую неделю в московском регионе ожидается аномально жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет превышать норму на 5-7°.

Во вторник, 8 июля, ночью в Москве до 18°, по области – до 19°. Днем во второй половине дня вероятен кратковременный дождь, местами ливневой дождь и гроза, град. В столице и Подмосковье столбики термометра поднимутся до 33°. Синоптики предупредили, что при грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

В среду, 9 июля, также прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Ночью в Москве 19...21°, по области 16...21°. Днем в столице воздух прогреется, максимум, до 33°, в Подмосковье – до 34°.

В четверг, 10 июля, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 19...21°, по области 17...22°. Днем в столице и Подмосковье до 35°.

В пятницу и субботу, 11 и 12 июля, переменная облачность, без осадков, ночью 17...22°, днем 30...35°.

Москва, Анастасия Смирнова

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