Генпрокурор России Краснов получил проверить цены на такси в период сбоев связи

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на такси агрегаторами и перевозчиками в условиях ограничений работы мобильной связи и интернета.
В ведомстве уточнили, что решение принято на основании многочисленных обращений о взвинчивании стоимости услуг такси при перебоях в связи.
Глава надзорного ведомства потребовал незамедлительно реагировать на факты нарушений прав пассажиров, в том числе, если в действиях участников рынка обнаружатся признаки сговора.
Москва, Анастасия Смирнова
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