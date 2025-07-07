Генпрокурор России Краснов получил проверить цены на такси в период сбоев связи

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на такси агрегаторами и перевозчиками в условиях ограничений работы мобильной связи и интернета.

В ведомстве уточнили, что решение принято на основании многочисленных обращений о взвинчивании стоимости услуг такси при перебоях в связи.

Глава надзорного ведомства потребовал незамедлительно реагировать на факты нарушений прав пассажиров, в том числе, если в действиях участников рынка обнаружатся признаки сговора.

Москва, Анастасия Смирнова

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