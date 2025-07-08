Знаменитый американский Йельский университет (Yale University) признан в России нежелательной организацией. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве обратили внимание, что на базе этого вуза функционирует Школа международных отношений – своеобразный центр подготовки лидеров протестной активности.

«В стенах американского учебного заведения регулярно проходят акции, направленные на нарушение территориальной целостности нашей страны. По заданию спецслужб «исследователи» пытаются найти правовое обоснование изъятия российских активов с целью последующего финансирования украинских националистов», – пояснили в надзорном ведомстве.

Вместе с тем в сети Интернет распространяются призывы к ужесточению антироссийских санкций и введению новых более действенных, способных существенно ограничить экономический потенциал России.

«Деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране», – констатировала Генпрокуратура РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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