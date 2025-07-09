Семейную ипотеку могут начать выдавать только по месту регистрации

Семейную ипотеку запретят оформлять не по месту регистрации. Как сообщает газета «Известия», законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии, то есть в течение месяца, а заработает он уже в первом квартале 2026 года, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По этой госпрограмме выдается три из четырех жилищных кредитов в РФ, а значит, обвал выдач по ней может привести к снижению цен на недвижимость, отмечает газета. Также отмечается, что инициатива лишит многих россиян возможности переехать в другой город, купив жилье в кредит.
Москва, Елена Васильева
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