Семейную ипотеку могут начать выдавать только по месту регистрации

Семейную ипотеку запретят оформлять не по месту регистрации. Как сообщает газета «Известия», законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии, то есть в течение месяца, а заработает он уже в первом квартале 2026 года, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По этой госпрограмме выдается три из четырех жилищных кредитов в РФ, а значит, обвал выдач по ней может привести к снижению цен на недвижимость, отмечает газета. Также отмечается, что инициатива лишит многих россиян возможности переехать в другой город, купив жилье в кредит.

Москва, Елена Васильева

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